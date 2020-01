Dragonball Z: Kakarot arriva tra due giorni! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bandai Namco ha di recente pubblicato il trailer di lancio dedicato a DRAGON BALL Z: Kakarot, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile fra due giorni su PC, Xbox One e PS4."Goku, conosciuto anche come Kakarot, è un alieno mandato da bambino sulla terra con lo scopo di sottomettere l'intero pianeta. La sua memoria però era alterata ed è cresciuto diventando un uomo gentile e il più grande difensore della terra. DRAGON BALL Z: Kakarot racconta, come mai prima d'ora, la storia di Goku dall'arrivo di suo fratello Raditz alla battaglia finale contro Buu. I fan avranno l'opportunità di giocare nei panni dei loro personaggi preferiti e diventare i protagonisti della saga di DRAGON BALL Z. Come ha anche detto Vegeta nel suo famoso monologo, "Forza, Kakarot... Sei tu il numero uno!" - recita il comunicato.Di seguito potete trovare il trailer menzionato sopra.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

