Dalla teoria alla prassi | cos' è la popfilosofia

Da sempre la filosofia viene considerata come una disciplina d'élite, studiata e conosciuta da poche persone che si rivolgono a poche altre persone appassionate o studiosi. I presupposti che hanno generato questo luogo comune si ritrovano nella pur vera difficoltà ad approcciare o studiare determinati testi o autori. Difficoltà che talvolta necessita di una guida o di una formazione accademica per essere risolta.Tuttavia la filosofia non è certamente solo questo, non è certamente solo storia della filosofia o solo la complessità e l'altezza di pensiero, ma a partire da Socrate, la filosofia è stata anche il confronto con le persone, la dialettica, il dialogo. Ecco perché con la società di massa è necessario che la filosofia si faccia portatrice di un dialogo di tipo nuovo, che parte dai fenomeni di ...

