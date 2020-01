Amici rosicchia Il Segeto: la soap si sposta ancora e dura meno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da questa settimana, molti dei fan de Il Segreto, non saranno più Amici di Maria De Filippi. Il talent di Canale 5, infatti, irrompe nel palinsesto pomeridiano della rete andando a rosicchiare ulteriori minuti alla telenovela che slitta ulteriormente in avanti arrivando ad una durata di circa 30 minuti. Il Segreto parte alle 16.35 La settimana scorsa, la partenza de Il Segreto era slittata alle 16.20 con l’innesto nel palinsesto del day time del GF Vip. Ora, l’orario di inizio della telenovela cambia ancora e avanza fino alle 16.35 per fare spazio al quotidiano di Amici di Maria De Filippi. Ridotta anche la durata perché alle 17.10 resta immutato il fronte del sergente Barbara d’Urso che dà il via a Pomeriggio Cinque. Nel corso di due settimane i fan de Il Segreto hanno quindi visto la durata della propria telenovela preferita ridursi di circa 25 minuti. Tutto grasso che cola per ... Leggi la notizia su thesocialpost

