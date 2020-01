Sanremo | Teresa De Santis rimossa da Rai 1, il Festival resta senza guida (Di martedì 14 gennaio 2020) Sanremo, Teresa De Santis rimossa dagli uffici direttivi di Rai 1. Il Festival resta senza guida la sera prima della conferenza stampa d’inaugurazione, ecco perchè. La settantesima edizione del Festival di Sanremo si terrà presso il Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020. A condurlo ci sarà Amadeus, presentatore e direttore artistico del … L'articolo Sanremo Teresa De Santis rimossa da Rai 1, il Festival resta senza guida è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

ricci_davide77 : Speriamo ci sia la possibilità di annullare l'edizione 2020: #Sanremo2020 #DeSantis #FestivaldiSanremo - Noovyis : (Sanremo 2020, il Festival rimane senza guida a tre settimane dal via: Teresa De Santis via da Rai1, arriva Stefano… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Sanremo 2020, il Festival rimane senza guida a tre settimane dal via: Teresa De Santis via da Rai1, arriva Stefano Colett… -