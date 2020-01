Raggi: ‘adottate’ le prime rotatorie da piazza Trasimeno a Prenestina (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – “Sono stati firmati i primi contratti di sponsorizzazione che consentiranno di ‘adottare’ le aree verdi delle rotatorie di Roma. Con questo progetto alcune attivita’ commerciali parteciperanno alla cura di piante e vegetazione”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Ecco le prime ad essere prese in carico- aggiunge Raggi- la rotatoria di piazza Trasimeno nel II Municipio; le tre che si trovano lungo la via Prenestina bis nel V Municipio; via Torricola nell’VIII; via di Vigna Murata e via Millevoi nel IX Municipio; quella tra via Boccea e via Hoepli nel XIII Municipio”. “Ma non ci fermiamo qui. È stato gia’ pubblicato un nuovo bando, aperto per due anni, con cui altre imprese potranno partecipare al programma entro la fine 2021. Crediamo molto in questa sinergia ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Raggi: ‘adottate’ le prime #rotatorie da piazza Trasimeno e Prenestina: Roma – “Sono stati… -