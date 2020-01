Pd, Zingaretti: “Altro che subalternità, basta col chiacchiericcio inutile tra di noi”. E agli alleati di governo: “Non siamo avversari” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Altro che subalternità, siamo gli unici a voler collocare uno scatto in avanti per aiutare il governo e la maggioranza per cogliere il livello della sfida nel nostro Paese. E non il chiacchiericcio inutile della discussione tra noi. Questo problema lo abbiamo lasciato alle spalle”. Lo ha detto Nicola Zingaretti nel corso del suo intervento nell’abbazia di San Pastore, a Contigliano, al seminario del Partito democratico. Poi l’appello agli alleati di governo: “Dico loro che tra noi servono alleati e non avversari, non perché abbiamo paura ma perché c’è un’agenda da costruire senza fare sgambetti”. L'articolo Pd, Zingaretti: “Altro che subalternità, basta col chiacchiericcio inutile tra di noi”. E agli alleati di governo: “Non siamo avversari” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

