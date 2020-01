New Amsterdam 2, la seconda stagione riparte dall’incidente di Max Goodwin (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo il drammatico incidente che ha concluso la prima stagione, il direttore medico del New Amsterdam Max Goodwin torna a dirigere l’ospedale pubblico di New York. Il direttore sanitario deve fare i conti anche con i propri problemi di salute (ha il cancro): tutti, infatti, si chiedono quanto potrà ancora reggere l’ingombrante carico. Inizia così la seconda stagione del medical drama New Amsterdam al via martedì 14 gennaio, in prima serata, su Canale 5. Chi è Ryan Eggold, l’attore che interpreta Max Goodwin Il protagonista è sempre lui, il tormentato medico-paziente Max Goodwin, interpretato dal fascinoso Ryan Eggold (CHI È). «Come posso aiutare?», non è solo l’approccio al paziente di Goodwin. È la sua ragione di vita. Aiutare il prossimo, per il medico che tutti vorremmo trovare in ospedale, è ciò che gli dà e gli darà sempre la speranza e la forza necessaria ad affrontare le ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

