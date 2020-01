Milano, operaio morto nel cantiere della M4: aperta indagine per omicidio colposo (Di martedì 14 gennaio 2020) È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte dell'operaio Raffaele Ielpo deceduto lunedì pomeriggio all'interno di un cantiere della M4 a Milano: al momento il fascicolo è a carico di ignoti. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cumulo di detriti staccatosi da un soffitto durante alcune misurazioni. Leggi la notizia su fanpage

