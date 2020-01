Meteo, le previsioni per mercoledì 15 gennaio: tempo stabile (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Meteo vede il continuare del tempo stabile anche per mercoledì 15 gennaio su gran parte dell’Italia Un vasto campo di alta pressione porterà ancora tempo stabile e soleggiato. Al Nord ci saranno alcune nubi su Liguria, pianure piemontesi e lombarde nonché sul Veneto con locali foschie e nebbie soprattutto al mattino. Sole invece sui … L'articolo Meteo, le previsioni per mercoledì 15 gennaio: tempo stabile proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Roma : Mattina cielo poco o parzialemente nuvoloso, pomeriggio sereno o poco nuvoloso, sera sereno. Temperature attese: 5°… - Pietro__Bruno : RT @meteoincalabria: Previsioni meteo in Calabria per il giorno 14/01/2020 - MeteoinMolise : Meteo: previsioni del tempo per il giorno 14/01/2020 -