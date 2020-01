Il “Pupone” perde il pelo ma non il vizio | la punizione di Totti fa il giro del web

Il “Pupo(ne)” perde il pelo ma non il vizio, la punizione di Totti fa il giro del web: “Tu sei matto” [VIDEO] (Di martedì 14 gennaio 2020) “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, recita il famoso proverbio. Ma noi ci prendiamo la licenza di modificarlo leggermente. “Il ‘Pupo(ne)’ perde il pelo ma non il vizio”. Il ‘pupone’, Francesco Totti, ha smesso col calcio giocato ma non ha smesso di incantare con le sue giocate. Il suo piede non è cambiato, è rimasto quello di sempre: delicato, caldo, chirurgico. E la sua punizione fa il giro del web e dei social. Che fine ha fatto Nikopolidis, il portiere sosia di George Clooney? Dal tradimento alla squadra dei rifugiati L’ex attaccante e dirigente della Roma, durante una partita di calcio a 8, si incarica di battere una punizione non vicinissima alla porta e da posizione complicata. Ma lui che fa? Tira forte e preciso, il pallone prende un giro strano e beffa il portiere, tra l’incredulità degli amici che stavano ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

