Grande Fratello Vip, le scuse di Salvo Veneziano dopo le gravi offese (Di martedì 14 gennaio 2020) La notizia è arrivata ieri sera, come un fulmine a ciel sereno: Salvo Veneziano è ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. Le frasi ingiuriose rivolte a due coinquiline della Casa più spiata d’Italia non lo hanno risparmiato dalla sentenza più spietata. Nel daytime di oggi pomeriggio il concorrente è venuto a conoscenza della decisione presa dalla produzione e ha dichiarato: “Se ho offeso qualcuno chiedo scusa“. Le scuse di Salvo dopo le offese rivolte a Elisa De Panicis Salvo Veneziano non è più un concorrente del Grande Fratello Vip. Al pizzaiolo siciliano, storico volto del programma, la produzione non ha risparmiato la peggior sentenza possibile dopo le gravi frasi rivolta alla concorrente Elisa De Panicis. Il fatto è avvenuto durante una chiacchierata con i compagni Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, quando Salvo ha espresso frasi ingiuriose ... Leggi la notizia su thesocialpost

