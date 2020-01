Fuga di monossido, intossicata una coppia nel Mantovano: salvata in extremis (Di martedì 14 gennaio 2020) Marito e moglie nel Mantovano sono finiti in ospedale lunedì pomeriggio ad Asola a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da due stufe che la coppia aveva in casa: salvati in extremis dall'intervento del personale medico del 118 i due sono stati sottoposti ai trattamenti del caso. Leggi la notizia su milano.fanpage

