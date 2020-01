Elisoccorso a Bollate, grave incidente sul lavoro: operaio cade da una scala (Di martedì 14 gennaio 2020) Elisoccorso a Bollate per un operaio in gravi condizioni per una caduta da una scala. Momenti di paura questa mattina in via San Bernardo. Attorno alle 10 è scattata l’emergenza per un grave incidente sul lavoro: un operaio di 58 anni è caduto da una scala da un’altezza di due metri, finendo rovinosamente al suolo. L’incidente è successo al civico 32, dove si trova un’abitazione privata. Gli operai di un’impresa erano impegnati nel montare una nuova grondaia in rame, quando l’uomo ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa due metri e picchiando il capo. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Elisoccorso a Bollate, grave incidente sul lavoro: operaio cade da una scala - -