Come Giorgia Meloni sta usando in maniera sbagliata la signora Brunilde che chiude «per colpa del Pos» (Di martedì 14 gennaio 2020) Per spiegare quanto questa vicenda sia stata strumentalizzata, bisogna in primo luogo capire chi sia la signora Brunilde. Un servizio di Stasera Italia, programma di Rete4 che va in onda nel preserale, ha raccontato la storia di questa piccola esercente di Prato che ha oltre 90 anni e che, da circa 80 anni, gestisce una merceria in centro. Il servizio ha mostrato Come, in seguito alle recenti norme introdotte dal governo sul Pos obbligatorio, la signora sia costretta a chiudere bottega. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni irride il transatlantico vuoto, ma commette una gaffe La signora Brunilde e la sua bottega a Prato Una occasione ghiotta per Giorgia Meloni che non ha esitato a prendere a modello questa vicenda per attaccare il governo. Tuttavia, la sua strumentalizzazione sembra troppo eccessiva, anche a un primo sguardo. «Dopo 80 anni di attività la signora Brunilde è costretta a ... Leggi la notizia su giornalettismo

