Brasile, incendi in Amazzonia: quasi raddoppiate le aree di foresta in fiamme nel 2019 (Di martedì 14 gennaio 2020) Secondo i dati dell’Istituto nazionale per le ricerche scientifiche, nel 2019 in Brasile ben 318mila km quadrati di area forestale sono stati consumati dagli incendi: si tratta dell’86% in più rispetto all’anno precedente (170mila km quadrati). L’area bruciata nel 2019 equivale a 44,5 milioni di campi da calcio ed è quasi il 10% maggiore della somma dei territori degli Stati di Rio de Janeiro e San Paolo. Lo scorso settembre, gli Stati del Mato Grosso e del Mato Grosso do Sul hanno dichiarato lo stato di emergenza.L'articolo Brasile, incendi in Amazzonia: quasi raddoppiate le aree di foresta in fiamme nel 2019 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

