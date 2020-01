Bibbiano, chiuse le indagini per 26 persone. Il sindaco Carletti resta indagato (Di martedì 14 gennaio 2020) Si sono chiuse le indagini preliminari dell’inchiesta “Angeli e Demoni” relativa ai presunti affidi illeciti in Val d’Enza, nota ai più come “caso Bibbiano”. I carabinieri di Reggio Emilia, su ordine della Procura, hanno notificato a 26 persone l’avviso di fine indagine. Tra i destinatari della notifica c’è anche il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, per cui la Cassazione aveva ritenuto «infondati» i domiciliari. I supremi giudici hanno infatti rilevato «l’inesistenza di concreti comportamenti» di inquinamento probatorio, nonché la mancanza di «elementi concreti» di reiterazione dei reati. Secondo il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, Marco Mescolini, «la massiccia attività istruttoria svolta successivamente all’esecuzione delle misure cautelari» avrebbe consentito «non solo di confermare le ipotesi accusatorie già riconosciute dal Gip in fase ... Leggi la notizia su open.online

