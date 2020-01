Anniversario Costa Concordia, De Falco a TPI: “Lo Schettino della politica è chi si sottrae ai processi” (Di martedì 14 gennaio 2020) Concordia, De Falco: “Schettino della politica è chi si sottrae ai processi” Oggi è un senatore della Repubblica Italiana, ma 8 anni fa, Gregorio De Falco, capitano di fregata in aspettativa, divenne celebre per il suo operato nel disastro della Costa Concordia. Otto anni dopo quel tragico evento in cui morirono 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, l’onorevole De Falco parla a TPI ricordando l’accaduto e riflettendo su alcuni importanti eventi che hanno cambiato la sua vita dopo quella data. Costa Concordia, cosa ci ha insegnato la tragedia? La tragedia della Costa Concordia si deve vedere come un unicum, perché nella sua tragicità disastrosa, è un fatto irripetibile determinato dalla scelleratezza delle persone. Ci spiega meglio? Nel film “La grande bellezza” tutte le scene ambientate al mare sono state girate all’Isola del Giglio, presso il ... Leggi la notizia su tpi

BughiTamtam : RT @zucconideputato: Ricorre oggi il triste anniversario del disastro della Costa #Concordia, nel quale otto anni fa morirono 32 persone. U… - TerlizziGerardo : RT @zucconideputato: Ricorre oggi il triste anniversario del disastro della Costa #Concordia, nel quale otto anni fa morirono 32 persone. U… - LelloForlini : Oggi ricorre l'ottavo anniversario del naufragio della Costa Concordia al largo dell'Isola del Giglio, in cui perse… -