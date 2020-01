Andrea Damante e Claudia Coppola attaccati dagli hater (Di martedì 14 gennaio 2020) Andrea Damante pubblica le foto della nuova fidanzata su Instagram, gli haters attaccano la coppia Esce allo scoperto Andrea Damante, ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, che pare abbia lasciato alle spalle definitivamente la sua storia con la bella influencer. Il Damante ha infatti pubblicato su Instagram la prima foto in cui è insieme alla sua nuova fidanzata, Claudia Coppola. La coppia sta trascorrendo una vacanza alle Bahamas e il dj non ha perso tempo a pubblicare uno scatto in cui sembrano molto affiatati. Nonostante non vi siano sotto dediche degne di nota, i due sembrano in perfetta sintonia. Tuttavia gli haters non hanno perso tempo neanche loro a commentarli e anche in modo negativo. In realtà per Andrea questa è la prima relazione che sembra averlo coinvolto, dopo aver rotto quasi subito con Chiara Montemurro e Viviana Vizzini. Pare infatti che il Damante abbia deciso di ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Andrea Damante e Claudia Coppola attaccati dagli hater - - Unf_Tweet : si ufficializza la storia d'amore! #andreadamante presenta la sua Claudia - zazoomblog : Andrea Damante su Instagram si mostra sempre più complice con la nuova fidanzata – VIDEO - #Andrea #Damante… -