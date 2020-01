Uomini e donne trono over, Gemma Galgani riparte da due corteggiatori dopo Juan Luis (Di lunedì 13 gennaio 2020) dopo aver chiuso con Juan Luis, Gemma Galgani riparte per l’ennesima volta più forte di prima. Nella puntata di Uomini e donne in onda lunedì 13 gennaio su Canale 5 e dedicata al trono over infatti si vede come prosegue il percorso della dama torinese nel dating show di Maria De Filippi. Archiviata la delusione per il corteggiatore campano che si è rivelato ben diverso da quel che la Galgani pensava, la nostra eroina non ha alcuna intenzione di arrendersi all’idea che l’amore non possa bussare più alla sua porta, e così si ritrova a fare la conoscenza di due nuovi pretendenti. Gemma conosce Valter e Marcello Il primo cavaliere si chiama Valter ed è già uscito con Gemma, andando nel teatro dove lei lavora, assistendo a uno spettacolo e poi uscendo a cena con lei. Una serata gradevole che però si è conclusa con un due di picche da parte dell’uomo che ha manifestato ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

