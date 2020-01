Una vittoria in Emilia-Romagna porterebbe Salvini a Palazzo Chigi, dice il Financial Times (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Se fosse Borgonzoni a vincere, non solo il colpo manderebbe al tappeto il Pd ma probabilmente innescherebbe una crisi nella coalizione con M5s al governo, il che potrebbe far cadere il governo. Con la Lega molto più avanti, nei sondaggi, dei suoi avversari, nuove elezioni potrebbero vedere Salvini balzare al potere come presidente del Consiglio". E' il Financial Times a inquadrare così la posta in gioco, e il possibile esito, delle prossime regionali. L'attenzione si concentra sull'Emilia-Romagna come chiave di lettura della crisi della sinistra, per un verso, e della comunque forte presenza di un partito di centrodestra, per l'altro. L'Ft ricorda infatti che Salvini sin dal suo avvento alla guida del partito ha riconfigurato la Lega "da partito separatista del Nord a forza del centrodestra diffusa sull'intero Paese" e che ha dunque puntato "a una clamorosa rivoluzione, per prendere ... Leggi la notizia su agi

