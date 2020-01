Un colpo di pistola alla nuca: così la Bielorussia ucciderà due ragazzi condannati a morte (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stanislaw e Illya Kostsew, due giovani condannati a morte per aver brutalmente assassinato Natalya Kostritsa, verranno uccisi dal boia in gran segreto: i due verranno bendati, costretti a inginocchiarsi e colpiti alla nuca. I loro corpi non verranno mai riconsegnati ai familiari. L'appello di Amnesty International contro la pena capitale in Bielorussia. Leggi la notizia su fanpage

redazioneiene : 'Lo stato è contro la verità'. Ha commentato così la possibile archiviazione il papà di Sissy, l'agente penitenziar… - Zio_Frank_1_Jj : @pisto_gol Niente su Klinger medico sociale dell’Inter ai tempi di Herrera assassinato con un colpo di pistola alla testa? - GenovaOn : Donna uccisa da un colpo di pistola in casa, fermato il marito -