Tennis, ATP Auckland 2020: Jannik Sinner sconfitto al primo turno da Benoit Paire. L’azzurrino ko in tre set (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si arresta al primo turno il percorso di Jannik Sinner nell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). Il n.78 del ranking, dopo essere uscito al primo turno del Challenger di Bendigo, deve arrendersi anche sul cemento neozelandese al n.24 del ranking Benoit Paire con il punteggio di 6-4 2-6 6-4. Una partita nella quale, ancora una volta, l’altoatesino ha commesso troppi errori, favorendo il rivale e non trovando la giusta continuità nel suo gioco. Nel primo set è subito problematico l’avvio per Jannik: break nel terzo game e tanti gratuiti. Paire, più consistente del solito, ne approfitta, ottenendo ottimi riscontri alla battuta e conquistando l’88% dei punti con la prima di servizio e il 67% con la seconda, al contrario di Sinner che con la seconda raccoglie solo il 27%. Sul 6-4, dunque, il transalpino si aggiudica la frazione. Nel secondo set Sinner eleva il livello del ... Leggi la notizia su oasport

