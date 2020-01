Spazio, Fraccaro: “Sicral garantisce la capacità di autonoma osservazione della Terra” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “L’Italia può vantare centri di eccellenza che garantiscono standard tecnologici di avanguardia al sistema-Paese. Oggi ho visitato il Centro di gestione e controllo del sistema satellitare militare, il Sicral, che garantisce l’operatività delle reti della Difesa, ma anche dell’emergenza civile e delle infrastrutture pubbliche. La comunicazione via satellite rappresenta un asset strategico per la sicurezza e l’Italia esercita un ruolo di leader a livello internazionale che è nostra intenzione valorizzare e rafforzare“. Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro a margine della visita al Centro di gestione e controllo del Sicral di Vigna di Valle con il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. “Il Sicral – aggiunge – consente i collegamenti su tutto il territorio nazionale e con i contingenti impegnati nelle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

