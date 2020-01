Spagna: Teruel, il paese di 35mila abitanti in Aragona con un deputato determinante per la fiducia a Pedro Sanchez. Ora gira con la scorta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo slogan “Teruel Existe” è diventato il nome del movimento cittadino nato nel 1999 per rivendicare la necessità di nuove infrastrutture e di investimenti in una zona dell’Aragona decisamente fuori dalle mappe della politica e dei turisti. Eppure, l’appoggio del deputato del movimento della “città degli innamorati” spagnola, appena 35mila abitanti, è stato determinante per permettere la nascita del nuovo governo Sanchez che ha ottenuto la fiducia per appena due voti. E ne ha anche pagato il prezzo: il deputato Tomás Guitarte, dopo aver comunicato che avrebbe appoggiato il nuovo esecutivo Psoe-Podemos, ha ricevuto minacce e pressioni non solo dalla sua comunità, ma dall’intera Spagna. Su Twitter, con l’hashtag #BoicotTeruel, si sono alternati messaggi in cui si invitava a non comprare prodotti provenienti dalla provincia di Teruel ad altri in cui si ricordava che non si può ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

