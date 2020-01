Sarri: «Sarrismo? Non sono l’allenatore di me stesso» – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarri commenta la vittoria contro la Roma: «Sarrismo? Non sono l’allenatore di me stesso. Juve diversa dal Napoli» La Juventus di Sarri ha staccato l’Inter aggiudicandosi il titolo di campione d’inverno, grazie al successo ottenuto all’Olimpico contro la Roma. Un uno-due fatale per i giallorossi nel primo tempo, poi una ripresa di leggere sofferenza per i bianconeri. Il tecnico commenta la sfida in conferenza stampa: «Questa è una squadra non particolarmente brillante per caratteristiche fisiche, non hanno le caratteristiche dei giocatori che avevo a Napoli ma è forte da altri punti di vista. Sarrismo? Non sono l’allenatore di me stesso». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

