Parma-Lecce, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Parma-Lecce, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e in streaming tramite l’app di Sky Go, è l’ultima partita del girone di andata di Serie A, si gioca lunedì alle 20.45: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Parma – Lecce lunedì ore 20:45 Il Parma ha giocato un gran girone di andata, al di sopra delle aspettative anche per via del deludente girone di ritorno dello scorso campionato. L’allenatore D’Aversa vorrà evitare nuovi cali di tensione a partire da gennaio in poi come lo scorso anno e punta in ogni caso a chiudere il discorso salvezza in questa partita contro il Lecce. Una vittoria infatti aumenterebbe a tredici i punti di vantaggio sulla squadra di Liverani quartultima in classifica e a quattordici quello sul Genoa terzultimo, ipotecando un’altra stagione in Serie A. L’arrivo di Kucka e le resistenze per ... Leggi la notizia su ilveggente

