Minorenne senza sigarette e cellulare dà fuoco alla struttura d'accoglienza e scappa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sofia Dinolfo È successo ad Agrigento, dove un ragazzino di 13 anni, ospite in una comunità per minori difficili, non avendo nè cellulare prima nè sigarette dopo ha fatto succedere il finimondo scatenando il panico dentro la struttura Chiede le sigarette ma nessuno gliele dà, va in escandescenze, scatena il panico tra i presenti e scappa. È successo ad Agrigento, all’interno di una comunità d’accoglienza per minori difficili e il protagonista della vicenda è un ragazzino di 13 anni ospite della struttura da diverso tempo e dal carattere particolarmente critico da tenere a bada. Fino ad ora gli operatori della struttura hanno sempre trovato il modo di aiutare il ragazzo in tutto il suo complicato percorso ma, nelle ultime settimane, la situazione è precipitata velocemente. A contribuire al peggioramento della situazione, la dipendenza dalle sigarette e dal telefono cellulare. ... Leggi la notizia su ilgiornale

mr_pac : @RiccardoGatti Diciamo che può bastare minorenne senza patente. :) Poi che fosse PURE sotto effetto di c. *al momen… - caramirna : RT @RiccardoGatti: E adesso abbiamo anche il minorenne che fa un incidente mentre guida ovviamente senza patente e sotto l’effetto di canna… - RiccardoGatti : E adesso abbiamo anche il minorenne che fa un incidente mentre guida ovviamente senza patente e sotto l’effetto di… -