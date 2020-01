Meteo Roma: previsioni per martedì 14 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 14 gennaio Giornata di tempo stabile con qualche nube nella mattinata e sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +3°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 14 gennaio Tempo asciutto nella giornata con nuvolosità in transito nella mattinata su tutti i settori; maggiori schiarite nel corso delle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno sereni sia sulla costa che sulle zone interne. Meteo Italia: previsioni per martedì 14 gennaio Al Nord: Al mattino molte nuvole specie su coste e pianure ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Liguria, maggiori schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio ancora cieli in prevalenza nuvolosi con deboli piogge in Liguria, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità anche compatta, ... Leggi la notizia su romadailynews

