Mercato Roma, Petrachi traccia l’identikit del centrocampista: i possibili nomi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mercato Roma, Petrachi traccia con le sue parole l’identikit del centrocampista desiderato. Le ipotesi sui possibili nomi «È possibile che entri un prospetto giovane in mediana. Però deve essere un qualcosa di giovane e che noi possiamo far lavorare. Valuteremo la situazione, lui adesso gioca nella sua squadra e portalo via a gennaio è difficilissimo, ma ci stiamo provando perché credo che lavorando con noi in questi 5-6 mesi potrà diventare il nostro centrocampista del futuro. Gioca in Italia? Certamente sì». Con queste criptiche parole Gianluca Petrachi, d.s. della Roma, traccia l’identikit del centrocampista di cui è a caccia per questo Mercato. Il direttore sportivo giallorosso, come da lui confessato, è noto per i movimenti segreti che spesso opera. Difficile, quindi, andare a legare a queste dichiarazioni un profilo delineato. Si può, tuttavia, provare a ipotizzare. ... Leggi la notizia su calcionews24

