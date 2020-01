La “Bestia” di Salvini nel 2019 ha pubblicato 10mila tweet: in 1 su 3 attacca qualcuno o qualcosa (Di lunedì 13 gennaio 2020) La “Bestia” di Salvini nel 2019 ha pubblicato 10mila post su Twitter: l’analisi “Il 2019 è stato l’anno in cui Salvini ha twittato di più in assoluto: quasi 10mila tweet dal 1° gennaio al 31 dicembre. In un tweet su 3 attacca qualcuno o qualcosa”. In un accurato approfondimento pubblicato sul Il Foglio firmato da Greta Ardito e Lorenzo Borga, è stata analizzata l’attività della ormai famosa “bestia” dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini su Twitter, durante tutto il 2019. L’analisi del Foglio dell’attività social di Salvini su Twitter nel 2019 si concentra sulla lettura di un campione casuale dei tweet, pari a poco più del 10 per cento, che in diverse verifiche si è dimostrato rappresentativo. “Sulla base di queste stime, una tendenza emerge più netta di altre: Salvini ha utilizzato Twitter ... Leggi la notizia su tpi

