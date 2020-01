Europei pallanuoto, primo k.o. per il Setterosa. La Spagna vince 16-10 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Europei pallanuoto femminile, Italia-Spagna 10-16. primo k.o. per il Setterosa che paga l’imprecisione (5/14 in superiorità numerica). BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto femminile, Italia-Spagna 10-16. primo k.o. per le ragazze di coach Zizza che hanno pagato sia un po’ di imprecisione che di sfortuna. 5/14 in superiorità numerica è un dato negativo per il Setterosa anche se molte ragazze hanno avuto qualche piccolo problema fisico e sono scese in acqua non al meglio. Da segnalare le triplette di Garibotti e Bianconi. “Alcune ragazze – ha detto il c.t. Zizza nel post partita – non sono state bene e questo ha condizionato la sfida. Preferisco soffermarmi, però, sui gol non fatti in superiorità numerica e quelli subiti in inferiorità. Nel giorno di riposo recupereremo un po’ le forze e correggeremo gli errori fatti“. Il ... Leggi la notizia su newsmondo

