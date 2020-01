Elisabetta Canalis irriconoscibile: prima del make up è davvero…[FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elisabetta Canalis è sempre bellissima! Bisogna ammetterlo, i suoi tratti eleganti, il sorriso smagliante e lo sguardo provocante non possono che ammaliare. Non dimentichiamo che è stata una tra le poche a catturare George Clooney e a tenerselo stretto per ben due anni! Elisabetta al naturale L’ex velina di Striscia La Notizia è talmente sicura di sì e del suo fascino che non si fa problemi a mostrarsi sui social senza trucco. È una delle donne e showgirl più amate dagli italiani, per anni ha fatto impazzire milioni di uomini per il suo sorriso, i suoi occhi da cerbiatto e il suo corpo mozzafiato. La giovane modella negli scorsi giorni ha pubblicato senza vergogna alcune storie completamente al naturale, mentre si preparava per qualche evento. Nemmeno un filo di trucco, si è filmata mentre il parrucchiere le faceva la piega ai capelli e insieme ridevano e ... Leggi la notizia su velvetgossip

