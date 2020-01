Distrutto dalle fiamme lo Chalet di Campo Felice (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'Aquila - Un incendio ha completamente Distrutto lo Chalet da Romeo nella stazione sciistica di Campo Felice nel comune di Rocca di Cambio (L'Aquila), il più alto dell'Appennino, dove la stagione è iniziata anche se per la neve non ancora copiosa, non è ancora decollata. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore dai vigili del fuoco che hanno lavorato fino a mezzogiorno. Non ci sono stati feriti perché a quell'ora non c'erano sciatori. Secondo quanto si è appreso dai primi rilievi degli stessi vigili del fuoco e dei carabinieri, il rovinoso incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito. Si esclude la pista dolosa. Ma in tal senso si attendono i riscontri definitivi. Lo Chalet è di proprietà della Campo Felice, la società dei fratelli Lallini che ha in concessione gli impianti di risalita, ed è gestita da Romeo ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

MimidiRosa1 : RT @avimmaisacap: Lega nei sondaggi; 3-far cadere il governo e andare al voto per avere di nuovo un governo servo del Sistema che torna a s… - dalaila76590771 : @nzingaretti @Diana_DeMarchi Veramente dai sondaggi e dalle ultime batoste regionali sembra che il pd lo ha gia dis… - mario_lonardi : @artvnoah @GiorgiaMeloni La droga ti ha distrutto... continua che magari ti togli dalle palle!!!! -