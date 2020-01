Condannati a morte a 19 e 21 anni: hanno ucciso una donna con 100 coltellate (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dalla Bielorussia arriva la notizia di due giovani fratelli di 19 e 21 anni, Condannati a morte per un brutale omicidio. I 2 hanno inferto oltre 100 coltellate ad un’insegnante, per poi dare fuoco alla casa. Verrano fucilati, col benestare del Presidente Lukashenko. Uccisa perché ha allertato i servizi sociali La notizia è stata rilanciata da numerosi quotidiani esteri, come il The Sun. Viene riportato che 2 fratelli bielorussi, Stanislaw e Illya Kostsew verranno giustiziati per l’omicidio di Natalya Kostritsta. La donna era una loro insegnante e aveva richiesto che i servizi sociali li togliessero dalla custodia della sorella. Stanislaw e Illya, seppur maggiorenni anche per lo stato della Bielorussia, sarebbero stati infatti affidati ad una persona ritenuta instabile.Di fronte alla notizia, i due fratelli hanno agito brutalmente nei confronti dell’insegnante. Seviziata e ... Leggi la notizia su thesocialpost

fanpage : Un colpo di pistola alla nuca: così la Bielorussia ucciderà due ragazzi condannati a morte - LMaddaluna : RT @RiccardoNoury: Bahrein, due uomini condannati a morte dopo aver ‘confessato’ sotto tortura - giovcusumano : RT @RiccardoNoury: Bahrein, due uomini condannati a morte dopo aver ‘confessato’ sotto tortura -