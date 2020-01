Autostrade, anche il PD per la revoca della concessione (Di lunedì 13 gennaio 2020) anche il Partito Democratico – dal segretario Nicola Zingaretti alla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli – si è convinto che per Autostrade la strada da prendere è la revoca della concessione alla società controllata dalla holding Atlantia, i cui azionisti di maggioranza sono i Benetton. Lo annuncia oggi Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, il quale fa sapere che il provvedimento – corredato dalle analisi del ministero delle Infrastrutture sulle mancate manutenzioni di Autostrade e dai pareri tecnici di Avvocatura e Corte dei Conti – sarà pronto per il Consiglio dei ministri della prossima settimana, ma non è ancora stato deciso se procedere prima o dopo le Regionali di domenica 26 gennaio. Calcoli di bassa cucina politico-elettorale che non cambiano la situazione. LO SPOSTAMENTO del Pd sulla posizione della revoca è anche frutto dei comportamenti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

