Angelo Colocci | il consigliere di Raffaello Sanzio

Novembre 1511, Palazzi Apostolici – Angelo studiava i particolari dell'immenso affresco che Raffaello Sanzio aveva da poco completato per la Stanza della Segnatura, una delle quattro Stanze Vaticane all'interno dei Palazzi Apostolici. Quel ragazzo aveva solo ventotto anni ma era già considerato un genio, l'erede di Leonardo e MichelAngelo. In effetti, di talento da vendere ne aveva; eppure, a differenza degli artisti con cui aveva avuto a che fare fino ad allora, non c'era in lui quell'istinto di ribellione nei confronti dell'autorità che spesso rendeva il suo compito scomodo e spinoso.Da poco più di un mese Angelo Colocci era stato eletto segretario apostolico di papa Giulio II, una carica tanto prestigiosa quanto piena di insidie: era lui a dover smussare gli angoli tra le diverse correnti di pensiero che si scontravano in ...

