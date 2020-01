A14, gip:spostamento 7 cm pile viadotto

"Le stampelle con cui è stato costruito ilhanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l'una sull'altra, mentre in 'corrispondenza delle... sono presenti degli spostamenti in profondità dell'ordine di sette centimetri'". Lo scrive il gip di Avellino nel provvedimento che dispone il "divieto assoluto di transito" ai mezzi pesanti sul'Cerrano' della A14, tra Pescara Nord e Pineto. Emerge inoltre che il Mit accertò "criticità" dal 2018(Di lunedì 13 gennaio 2020)