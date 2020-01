Sci alpino | Olimpiadi Giovanili Losanna 2020 | Amelie Klopfenstein si aggiudica il

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA : ultimi 8 - in testa Muffat-Jeandet. Non brilla Pinturault : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Cala nel finale Meillard ed è settimo a 0.38, appena 2 centesimi dietro a Pinturault. Non sta girando bene per Dominik Paris. Ora il giovane elvetico Nef. 14.11 Affonda Khoroshilov, 13° a 0.93. Al momento il russo non riesce a reggere le due manche. Ora gli ultimi 5, 4 dei quali sono svizzeri! Si parte con Meillard. 14.09 Che fortuna Kristoffersen, i centesimi lo aiutano sempre. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA : si entra nella fase decisiva - sempre Strasser al comando : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 In pista Feller, ultimi 15 in gara! 13.51 A 15 dalla fine comanda Strasser su Gstrein, Foss-Solevaag e Read. Gross è nono davanti a Maurberger. 13.50 Fabio Gstrein (Aut) scende con buon piglio e tiene il suo vantaggio fino al muro. Finisce secondo per soli 8 centesimi. Pronto a scendere Manuel Feller (Aut). 13.49 Marc Rochat (Svi) aveva 30 centesimi su Strasser e li lascia subito sulla neve. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA : Daniel Yule sfida Clement Noel - gli azzurri vogliono risalire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 LA CLASSIFICA GENERALE DELLO Slalom 1 Henrik Kristoffersen Norvegia Norvegia 242 2 Clément Noël Francia Francia 240 3 Daniel Yule Svizzera Svizzera 190 4 André Myhrer Svezia Svezia 175 5 Alexis Pinturault Francia Francia 174 13.22 LA CLASSIFICA GENERALE DELLA COPPA DEL MONDO 1 Henrik Kristoffersen Norvegia Norvegia 531 2 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia Norvegia 519 3 Alexis Pinturault Francia ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2020 : Shiffrin in testa - Brignone seconda dopo la combinata di Altenmarkt : Federica Brignone torna in seconda posizione nella Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, l’azzurra ha vinto la combinata di Altenmarkt e ha scavalcato Petra Vlhova con 565 punti all’attivo. La nostra portacolori si riprende la piazza d’onore alle spalle dell’inarrivabile Mikaela Shiffrin, la statunitense è sempre al comando con 826 punti. Ottimo settimo posto per Marta Bassino, decima Sofia Goggia. ...

LIVE Sci alpino - Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA : apoteosi Italia! Prima Federica Brignone - terza Marta Bassino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 12.03 La svedese Dannewitz si inserisce in ottava posizione. 11.59 Federica Brignone ha vinto la Combinata di Altenmarkt, 12ma vittoria in Coppa del Mondo della carriera. Con questa nuova formula della Combinata, tutto si decide in pochi minuti. Seconda la svizzera Holdener a 0.15, terza Marta Bassino a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA : dominio Svizzera - rimpianto Vinatzer. Seconda manche alle 13.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA DI ALTENMARKT alle 9.15 E 11.45 LA CRONACA DELLA PRIMA manche DI Adelboden 11.42 Federico Liberatore è 42° a 2″97, dunque non si qualifica. 11.36 Fuori Riccardo Tonetti. Manca solo Federico Liberatore tra gli azzurri. 11.30 L’americano Winters, pettorale n.45, si inserisce in 11ma piazza a 0.86 da Yule. Gross è 24°, Razzoli già fuori dai ...

LIVE Sci alpino - Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA : Brignone e Bassino sfidano Holdener per il successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 11.25 Ricordiamo ancora una volta il nuovo regolamento: le prime del superG saranno le prime a partite anche in slalom! Dunque pettorale n.1 per Federica Brignone, 2 per Marta Bassino, 3 per la svizzera Wendy Holdener. 7 per Elena Curtoni. 11.20 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 11.45 prenderà il ...

Sci alpino - Yule al comando dello slalom di Adelboden nel festival svizzero. Maurberger migliore azzurro - rimpianto Vinatzer : Daniel Yule non si ferma più e chiude al comando anche la prima manche dello slalom di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il padrone di casa per eccellenza da il via ad un vero e proprio festival elvetico sulla Chuenisbärgli con ben quattro rappresentanti nelle prime cinque posizioni. A questa festa non hanno preso parte gli atleti azzurri lontanissimi dalle migliori posizioni e con Alex Vinatzer ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA : super Svizzera in casa! Quattro elvetici nei primi cinque ma Noel c’è. Vinatzer inforca - azzurri lontani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA DI ALTENMARKT ALLE 9.15 E 11.45 11.08: Il tedesco Strasser è 17mo a 1″33 da Yule. Gli azzurri restano agli ultimi due posti di quelli che sono arrivati in fondo 11.06: Esce di scena lo svedese Jacobsen che sbaglia in alto 11.05: Che Svizzera!!!! Quarto elvetico tra i priumi cinque, è Nef che si ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA : Yule subito bene - Noel secondo - Pinturault e Kristoffersen inseguono. Vinatzer inforca - l’Italia non c’è : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA DI ALTENMARKT ALLE 9.15 E 11.45 11.02: Non una gran prova del bulgaro Popov che chiude 17mo a 1″36 11.00: L’Italia non c’è proprio oggi. Atteggiamento quasi rinunciatario di Razzoli che, dopo una discreta prima parte, chiude a 1″81 da Yule, 18mo e la seconda manche è un miraggio al ...

Sci alpino - Federica Brignone precede Marta Bassino nel superG della combinata di Altenmarkt 2020! E’ lotta per la vittoria! : L’Italia sogna dopo la prima prova della combinata di Altenmarkt (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Federica Brignone, infatti, comanda la classifica davanti a Marta Bassino. Un risultato davvero eccellente per le due nostre campionesse che hanno sfruttato una pista ed una tracciatura particolarmente tecniche. La valdostana, che partiva come grande favorita della prova odierna, è stata impeccabile nel ...

LIVE Sci alpino - Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA : slalom alle 11.45 - Brignone e Bassino per la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO slalom DI ADELBODEN alle 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 10.16 Appuntamento alle 11.45 per lo slalom! A più tardi, un saluto sportivo e grazie per averci seguito! 10.15 La manche di superG della Combinata femminile di Altenmarkt si chiude con Federica Brignone in testa con 22 centesimi su Marta Bassino e 50 sulla svizzera Holdener, favorita n.1 per la ...

LIVE Sci alpino - Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA : Brignone e Bassino prima e seconda - dalle 11.45 lo slalom! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA Combinata FEMMINILE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 10.02 L’austriaca Ortlieb è sesta a 93 centesimi da Brignone. 10.01 Con i ritiri di Shiffrin, Gisin e Vlhova, la sensazione è che Brignone, Bassino e Holdener abbiamo notevoli chance di salire sul podio, con la svizzera favorita per la ...

LIVE Sci alpino - Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA : Federica Brignone incanta e guida il superG! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA Combinata FEMMINILE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 9.49 FUORI ANCHE LA CANADESE GISIN! E’ una vera ecatombe! Adesso Marta Bassino: con tutte queste uscite, potrebbe davvero fare un pensierino al podio! Fondamentale un buon superG, magari stando sotto il secondo da Federica Brignone. 9.47 Anche ...