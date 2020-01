Rally Dakar, morto il pilota portoghese Paulo Gonçalves (Di domenica 12 gennaio 2020) Rally Dakar, morto il pilota Paulo Gonçalves Tragedia la Rally Dakar 2020: è morto in un incidente il pilota portoghese Paulo Gonçalves, 40 anni. La notizia è arrivata nella mattina di oggi, domenica 12 gennaio: l’incidente è avvenuto durante la settimana tappa della corsa, in Arabia Saudita (tra Riad e Wadi Al Dawasir). La morte di Gonçalves sarebbe stata confermata dagli organizzatori della corsa. Il pilota era incosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi: è stato trasportato d’urgenza in ospedale via elicottero, ma non c’è stato niente da fare. Gonçalves era tra i piloti più esperti in gara: nell’edizione 2015 del Rally Dakar era arrivato secondo ed era alla sua 13esima partecipazione. Leggi anche: L’ultimo post di Giovanni Custodero, calciatore 27enne malato di cancro: “Troppo dolore, vado in coma” Leggi la notizia su tpi

