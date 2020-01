Parla il padre del quattordicenne trovato senza vita nel carrello di atterraggio di un aereo (Di domenica 12 gennaio 2020) La vicenda del bambino trovato morto all’interno del carrello di atterraggio di uno degli aerei della Air France, sta facendo Parlare morto. Laurent aveva 14 anni e proveniva dalla Costa d’Avorio. Si è intrufolato all’interno del carrello di atterraggio di un aereo, per raggiungere l’Europa, inconsapevole del fatto che in alta quota la temperatura lì dentro, sarebbe arrivata a meno 50 gradi. Il ragazzino è morto assiderato. Adesso a Parlare riguardo la vicenda, dopo un’intervista al giornale Repubblica, è il papà del quattordicenne. L’uomo si è sfogato definendo ciò che ha fatto sul figlio, un gesto inspiegabile. Secondo lui Laurent è stato fuorviato da qualcuno. Quella mattina era uscito di casa per andare a scuola e poi è scomparso del nulla. Aveva solo 14 anni ed ... Leggi la notizia su bigodino

