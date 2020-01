LIVE Dakar 2020, 12 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso scivola in sesta posizione, Barreda Bort domina tra le moto (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Tra le auto dopo 377 chilometri è Sainz in vetta su Al-Attiyah a un minuto, quindi Peterhansel a 2:14. Alonso scivola in sesta posizione a 5:33. 10.24 Per le moto ecco i primi arrivi al traguardo! Al momento comanda Barreda Bort con 2:54 su Walkner e 3:25 su Luciano Benavides. Quarto Brabec a 3:29, la classifica dovrebbe essere questa, non si attendono grandi sorprese 9.55 Tra le moto dopo 483 chilometri sono transitati in tre: primo Barreda Bort con 1:47 su Walkner e 3:03 su Brabec. 9.48 Nelle auto dopo 321 chilometri vediamo Sainz primo con 18 secondi su Al-Attiyah, 1:29 su Peterhansel e 2:36 su Al Rahji, in attesa di Ten Brinke e Alonso. 9.22 Tra le moto dopo 377 chilometri è sempre in vetta Joan Barreda Bort con 2:40 su Walkner e 3:22 su Brabec. Quarto Luciano Benavides a 3:27. Ai 431 chilometri sono già transitati Barreda Bort ... Leggi la notizia su oasport

