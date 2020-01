Iran, proteste in piazza per l’aereo abbattuto: rabbia contro il regime (Di domenica 12 gennaio 2020) Scoppia la rabbia in Iran, dove migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Teheran per protestare contro il regime degli ayatollah nella serata di sabato. L’abbattimento dell’aereo ucraino da parte dell’antimissilistica Iraniana, e il negarne le responsabilità per giorni, hanno portato diversi Iraniani a chiedere un cambio di passo. La situazione nel Paese è tesissima da settimane, dalla morte del generale Qassim Suleimani, che ha portato l’escalation con gli Stati Uniti. Iran, proteste di piazza per il Boeing abbattuto La rabbia, contro il regime e contro i pasdaran, ha fatto partire le proteste dalle università di Teheran. L’Amirkabir, il Politecnico di Teheran, e la Sharif sono diventate il punto di ritrovo degli studenti, che si sono riuniti a migliaia. Slogan sono stati gridati contro le Guardie della Rivoluzione e la guida suprema del Paese, l’ayatollah ... Leggi la notizia su thesocialpost

