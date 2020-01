Il Sahel si rivolta alla Francia (Di domenica 12 gennaio 2020) Oltre mille persone in Mali, nella capitale Bamako, si sono riversate nelle strade per protestare contro le forze armate francesi nel loro Paese ed in tutta la regione del Sahel. La loro presenza, secondo l’opinione dei manifestanti e come riportato dalla testata francese Le Monde, sarebbe dannosa per il Mali, in quanto maggiormente succube delle politiche espansionistiche di Parigi. Inoltre, la presenza stessa dei militari francesi sarebbe un grave affronto alla sovranità del Paese e la loro permanenza nella regione sarebbe esclusivamente in funzione delle mire economiche dell’Eliseo. Quattro maliani su cinque vogliono Parigi fuori dall’Africa In un’indagine condotta a campione sulla popolazione di Bamako, oltre l’87% della popolazione locale non gradisce la presenza francese mentre l’80% vorrebbe esplicitamente che le truppe straniere si ritirassero ... Leggi la notizia su it.insideover

