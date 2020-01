Il dramma di Luciano: dalla paralisi alla scomparsa della moglie (Di domenica 12 gennaio 2020) Una prima puntata all’insegna delle forti emozioni a C’é posta per te. Queen Mary fa incetta di share e resta seduta ben salda sul trono di regina dello showbiz e di Mediaset. L’utilma struggente storia raccontata durante il programma è quella di Luciano e Camilla, padre e figlia accomunati dal dolore di una gravissima perdita; quella di Lucilla. Per ringraziare la figlia della sua vicinanza, Luciano ha chiesto l’aitudo di Maria De Filippi per farle un regalo: l’incontro con Luca Argentero e Cristina Marino. La storia di Luciano e Camilla Luciano ha 67 anni e da quattro anni è su una sedia a rotelle. È stato proprio lui a raccontarlo per voce di Maria De Filippi, una mattina si è svegliato e non ha sentito più le gambe. Luciano, parlando di quei primi momenti ha raccontato: “Con lei non mi sentivo disabile. Camminavo perché lei mi spingeva. Mi sentivo come tutti gli altri”. ... Leggi la notizia su thesocialpost

