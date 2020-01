Dove vedere Verona-Genoa in diretta tv e streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) Dove vedere Verona-Genoa in diretta tv e streaming Verona-Genoa è un match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone d’andata: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di domenica 12 gennaio allo stadio Bentegodi di Verona. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Verona-Genoa: come arrivano le due squadre Il Verona è, insieme al Cagliari, la squadra rivelazione di questa prima metà di stagione. In pochi infatti avrebbero scommesso su un rendimento così positivo e costante da parte della squadra allenata da Juric, che sarà il grande ex di giornata, lui che ha passato una vita al Genoa da giocatore e poi anche da allenatore. I veneti hanno fatto della solidità e dell’organizzazione difensiva le proprie armi migliori e vedono la zona retrocessione distante otto punti. Il Genoa sembra aver svoltato con l’arrivo ... Leggi la notizia su termometropolitico

infoitsport : Inter-Atalanta diretta: dove vedere la partita in tv e streaming - CalcioIN : DIRETTA TV: Roma-Juventus Streaming, Udinese-Sassuolo Gratis, dove vedere le partite. Oggi Real Madrid-Atletico all… - NotizieIN : DIRETTA TV: Roma-Juventus Streaming, Udinese-Sassuolo Gratis, dove vedere le partite. Oggi Real Madrid-Atletico all… -