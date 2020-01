CorSport: la conversione ideologica di Gattuso che sta con Sarri e demonizza l’Ancelottismo (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Napoli continua a farsi male da solo, scrive il Corriere dello Sport. Ormai “è in caduta verticale”. La scena si ripete da ormai un mese in modo ossessivo. “È un frame, sembra praticamente lo stesso, o comunque è lo spot della disperazione collettiva d’una squadra, il Napoli, che ormai ha scoperto quale sia il modo più semplice per farsi male: segnarsi da sola”. Anche contro la Lazio, c’è stato il corto circuito. “Il Napoli s’è bruciato, è andato in corto circuito anche con la Lazio. Ha scoperto cosa sia la crisi (d’identità) e quanto pesi un pallone o anche una responsabilità. E soprattutto, il Napoli ha smarrito se stesso, la propria natura e magari anche il fosforo, quell’esuberanza che diveniva eleganza e che Gattuso esibisce come simbolo di un’epoca – il Sarrismo – che per lui, figlioccio di Ancelotti, rappresenta, praticamente, il modello di ... Leggi la notizia su ilnapolista

