Alta Pressione sì, ma non fa CALDO! (Di domenica 12 gennaio 2020) Toglieteci una curiosità: in questi primi 10 giorni di gennaio avete per caso percepito anomalie termiche? Forse in qualche caso sì, ma siamo convinti che nella stragrande maggioranza delle nostre città non è stato così. Stiamo parlando dell'Italia, attenzione, non dell'Europa. Perché appena varcati i confini nazionali le cose cambiano. Anzi, è tutto un altro mondo. A nord delle Alpi le temperature sono state spesso superiori alle medie climatiche di riferimento e se vi state chiedendo il motivo è molto semplice: perché l'Alta Pressione è stata ben più antipatica a nord e a ovest delle nostre regioni. Noi, bene o male, siamo rimasti un po' ai margini. Ai margini orientali per la precisione, ciò ha consentito all'aria fredda di stazionare sui vicini Balcani, in Grecia e Turchia. Inevitabilmente qualche spiffeto è arrivato, depositandosi nei bassi strati com'è giusto che ... Leggi la notizia su meteogiornale

