Su Twitter si paventa una Guerra Mondiale, ma Salvini è sempre il più citato (Di sabato 11 gennaio 2020) Il 2020 si apre con il rischio di un nuovo scontro in Medio Oriente con conseguenze potenzialmente gravissime. Stati Uniti e Iran sono ai ferri corti in seguito alla doppia eliminazione, con un raid aereo, di Qassem Soleimani, storico comandante delle Guardie iraniane della Rivoluzione, uomo chiave del regime degli ayatollah, e di Abu Mahdi Al Muhandis, leader delle milizie filo-iraniane Kataib Hezbollah che operano in Iraq. Il volume delle conversazioni (settimana 3-9 gennaio) supera qualsiasi altro tema attualmente in discussione sui social con 60 mila contenuti in grado di ottenere 180 mila condivisioni in pochissime ore, con un tasso di coinvolgimento altissimo (1,8%), molto al di sopra della media Twitter; numeri che stanno progressivamente crescendo perché si tratta di un conflitto che coinvolge e spaventa, soprattutto pensando alle eventuali ripercussioni per i paesi ... Leggi la notizia su agi

