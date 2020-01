Roma-Juve, Sarri: “Sarà dura”. Fonseca: “Vietato sbagliare” (Di sabato 11 gennaio 2020) Serie A, Roma-Juve: la conferenza stampa di Maurizio Sarri e quella di Fonseca alla vigilia di una delle partite più attese della giornata di campionato. Aria di vigilia, con Maurizio Sarri e Fonseca in conferenza stampa in vista di Roma-Juve, uno dei big match della giornata di campionato. I due allenatori hanno invitato le squadre alla massima concentrazione in vista di un partita che promette grandi emozioni. Roma-Juve, Sarri in conferenza stampa Nella prima parte della sua conferenza stampa Sarri ha presentato le difficoltà della partita contro la Roma. “Sarà una partita difficile in cui dobbiamo ricercare continuità. Spesso abbiamo fatto partite con spezzoni diversi di interpretazioni. Ora dobbiamo proseguire su quanto fatto con il Cagliari. Può darsi ci sia qualche rotazione”. Parlando degli infortunati, il tecnico bianconero si è concentrato sulle ... Leggi la notizia su newsmondo

