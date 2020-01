Patuanelli, Di Battista, Taverna: la corsa a tre per la successione a Di Maio (Di sabato 11 gennaio 2020) Mentre il MoVimento 5 Stelle smentisce l’addio di Di Maio, c’è chi lavora già alla lista dei potenziali successori, tenendo in considerazione la sopravvivenza del governo e l’infilata di elezioni regionali che potrebbe devastare i grillini. Ilario Lombardo sulla Stampa racconta che Beppe Grillo è stato raggiunto da queste voci come lo è pressoché tutto il governo. Chi proverà a galleggiare nel caos e a tentare di risollevare il M5S? Nella fase di transizione toccherebbe al membro anziano del comitato di garanzia Vito Crimi. Ma poi? Si fanno tre nomi, si diceva, ognuno dei quali ha elementi di forza e di debolezza. Il primo: Di Battista. Con grande tempismo è volato in Iran, nel cuore del conflitto globale. Dopo aver infilzato il Di Maio -capo politico su Paragone, ha messo in difficoltà il Di Maio-ministro degli Esteri, che si barcamenava negli equilibrismi diplomatici, con un ... Leggi la notizia su nextquotidiano

